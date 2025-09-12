İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olub

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 16:47
    Misli Premyer Liqasının I turundan təxirə salınan "Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olub. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat verib. 

    Görüş dekabrın 18-də baş tutacaq. Qarşılaşama komandaların avrokubok oyunlarına görə təxirə salınmışdı. 

    "Sabah" klubu "Qarabağ" klubu Misli Premyer Liqası Futbol təxirə salınan

