"Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olub
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 16:47
Misli Premyer Liqasının I turundan təxirə salınan "Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat verib.
Görüş dekabrın 18-də baş tutacaq. Qarşılaşama komandaların avrokubok oyunlarına görə təxirə salınmışdı.
