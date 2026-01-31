Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Abşeron Lions"u məğlub edib
Komanda
- 31 yanvar, 2026
- 20:15
Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda "Abşeron Lions" "Sabah"la qarşılaşıb.
"Report"un məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında baş tutan A qrupunun oyunu "bayquşlar"ın 117:96 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Lənkəran" - "Ordu"nu (103:63), "Naxçıvan" "Quba"nı (82:70), "Sərhədçi" isə "Sumqayıt"ı (98:94) məğlub edib.
Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.
