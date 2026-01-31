Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Abşeron Lions"u məğlub edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    • 31 yanvar, 2026
    • 20:15
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sabah Abşeron Lionsu məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda "Abşeron Lions" "Sabah"la qarşılaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında baş tutan A qrupunun oyunu "bayquşlar"ın 117:96 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Lənkəran" - "Ordu"nu (103:63), "Naxçıvan" "Quba"nı (82:70), "Sərhədçi" isə "Sumqayıt"ı (98:94) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası

