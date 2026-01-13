Майкл Каррик назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед"
Футбол
- 13 января, 2026
- 23:35
Англичанин Майкл Каррик назначен на пост главного тренера английского "Манчестер Юнайтед".
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, что 5 января пост главного тренера МЮ покинул португалец Рубен Аморим. В двух предыдущих матчах исполняющим обязанности главного тренера был шотландец Даррен Флетчер. При нем команда сыграла вничью с "Бёрнли" (2:2) в матче чемпионата Англии и вылетела из Кубка Англии, проиграв "Брайтону" (1:2).
