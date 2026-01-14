Maykl Kerrik "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi təyin edilib
Futbol
- 14 yanvar, 2026
- 00:00
Maykl Kerrik İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun baş məşqçisi vəzifəsinə təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Müqavilə cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub.
Xatırladaq ki, yanvarın 5-də portuqaliyalı Ruben Amorim "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi vəzifəsini tərk edib. Son iki oyunda şotlandiyalı Darren Fletçer baş məşqçi vəzifəsini icra edib. Onun rəhbərliyi altında komanda İngiltərə çempionatında "Börnli" ilə heç-heçə (2:2) edib və İngiltərə Kubokunda "Brayton"a məğlub olaraq (1:2) yarışdan kənarlaşıb.
Son xəbərlər
00:17
ABŞ neftin qiymətinin 53 dollar olmasını istəyirDigər ölkələr
00:00
Maykl Kerrik "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi təyin edilibFutbol
23:39
Saar: İsrail BMT-nin bir sıra qurumları ilə əlaqələri kəsirDigər ölkələr
23:28
KİV: Uitkoff ilə Pəhləvinin gizli görüşü keçirilibDigər ölkələr
23:16
ABŞ və Ermənistan TRIPP-in reallaşması ilə bağlı birgə bəyannamə qəbul ediblər - YENİLƏNİBDigər
23:07
Abbas Əraqçi və Fransanın XİN rəhbəri İrandakı vəziyyəti müzakirə ediblərRegion
22:59
Video
Şirvanda quşçuluq təsərrüfatına məxsus tikili yanıbHadisə
22:55
Dünya Bankı: Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinin nəticəsi regionun iqtisadi perspektivləri üçün vacibdirİqtisadiyyat
22:52