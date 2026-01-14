Maykl Kerrik "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi təyin edilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Futbol
    • 14 yanvar, 2026
    • 00:00
    Maykl Kerrik Mançester Yunaytedin baş məşqçisi təyin edilib

    Maykl Kerrik İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun baş məşqçisi vəzifəsinə təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Müqavilə cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub.

    Xatırladaq ki, yanvarın 5-də portuqaliyalı Ruben Amorim "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi vəzifəsini tərk edib. Son iki oyunda şotlandiyalı Darren Fletçer baş məşqçi vəzifəsini icra edib. Onun rəhbərliyi altında komanda İngiltərə çempionatında "Börnli" ilə heç-heçə (2:2) edib və İngiltərə Kubokunda "Brayton"a məğlub olaraq (1:2) yarışdan kənarlaşıb.

    Майкл Каррик назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед"

