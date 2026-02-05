Azərbaycan klubu heyətinə daha bir legioner futbolçu qatıb
Futbol
- 05 fevral, 2026
- 12:47
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Şahdağ Qusar" klubu heyətinə daha bir legioner futbolçu qatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.
Fildişi Sahilindən olan Alassane Kulibali ilə müqavilə imzalanıb.
24 yaşlı hücumçu ilə müqavilənin müddəti cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub. Kulibali son olaraq ölkəsinin "AFAD-Pleteau" klubunda çıxış edib.
Xatırladaq ki, "Şahdağ Qusar" daha əvvəl anqolalı Aqostinyo Çipesseni transfer edib.
