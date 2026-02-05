İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 12:47
    Azərbaycan klubu heyətinə daha bir legioner futbolçu qatıb

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Şahdağ Qusar" klubu heyətinə daha bir legioner futbolçu qatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.

    Fildişi Sahilindən olan Alassane Kulibali ilə müqavilə imzalanıb.

    24 yaşlı hücumçu ilə müqavilənin müddəti cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub. Kulibali son olaraq ölkəsinin "AFAD-Pleteau" klubunda çıxış edib.

    Xatırladaq ki, "Şahdağ Qusar" daha əvvəl anqolalı Aqostinyo Çipesseni transfer edib.

    Legioner futbolçu transfer Alassane Kulibali

