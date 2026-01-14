Спутниковая связь в Иране стала бесплатной

Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска сделала бесплатным доступ к спутниковой связи Starlink в Иране на фоне многодневного отключения интернета.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что исполнительный директор американской организации Holistic Resilience, которая работает с иранцами над обеспечением безопасного доступа в Интернет, Ахмад Ахмадиан сообщил, что компания SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink в Иране, поэтому владельцы приставок в стране могут пользоваться услугой бесплатно.

В свою очередь, сервис мониторинга интернета NetBlocks распространил информацию о том, что в Иране впервые за время протестов было зафиксировано полное отключение интернет-услуг по всей стране, на фоне продолжающихся протестов.