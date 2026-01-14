"Starlink" İranda interneti pulsuz edib
Region
- 14 yanvar, 2026
- 01:49
Amerikalı iş adamı İlon Maskın "SpaceX" şirkəti, İranda bir neçə günlük internet kəsintisinə baxmayaraq, "Starlink" peyk rabitə şəbəkəsini bu ölkənin vətəndaşları üçün pulsuz edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb.
Təhlükəsiz internet çıxışını təmin etmək üçün iranlılarla işləyən ABŞ-da yerləşən Holistic Resilience təşkilatının icraçı direktoru Əhməd Əhmədian bildirib ki, "SpaceX" şirkəti İranda Starlink üçün abunə haqqını ləğv edərək, ölkədəki cihaz sahiblərinə xidmətdən pulsuz istifadə etməyə imkan verib.
İnternet monitorinq xidməti "NetBlocks" bildirib ki, etirazlar başlayandan bəri ilk dəfə olaraq İranda internet xidmətlərinin tamamilə bağlanması müşahidə olunub.
