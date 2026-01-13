СМИ: Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви
Другие страны
- 13 января, 2026
- 23:17
Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф провел тайную встречу со старшим сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви.
Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.
Высокопоставленный американский чиновник указал, что встреча состоялась на минувших выходных. По данным портала, это первый подобный контакт на высоком уровне между администрацией США и оппозиционными силами после начала массовых демонстраций и беспорядков в Иране.
"Пехлеви пытается позиционировать себя в качестве переходного лидера на случай свержения нынешних властей Ирана", - отмечает портал.
