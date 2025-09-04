Министр: Российская делегация посетит Азербайджан в связи с Играми СНГ
Спорт
- 04 сентября, 2025
- 09:55
Российская делегация вскоре отправится в Азербайджан, где пройдут Игры стран СНГ.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, выступая на одной из сессий Восточного экономического форума
"Наша делегация готовится к выезду в Баку, Азербайджан, там пройдут игры стран СНГ. Министр спорта Азербайджана, господин Гаибов (Фарид Гаибов - ред.) меня лично пригласил. По своему визиту я буду принимать решение отдельно", - сказал Дегтярев.
Третьи Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана, состязания пройдут в 23 видах спорта.
