Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Министр: Российская делегация посетит Азербайджан в связи с Играми СНГ

    Спорт
    • 04 сентября, 2025
    • 09:55
    Министр: Российская делегация посетит Азербайджан в связи с Играми СНГ

    Российская делегация вскоре отправится в Азербайджан, где пройдут Игры стран СНГ.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, выступая на одной из сессий Восточного экономического форума

    "Наша делегация готовится к выезду в Баку, Азербайджан, там пройдут игры стран СНГ. Министр спорта Азербайджана, господин Гаибов (Фарид Гаибов - ред.) меня лично пригласил. По своему визиту я буду принимать решение отдельно", - сказал Дегтярев.

    Третьи Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана, состязания пройдут в 23 видах спорта.

    Россия Азербайджан Михаил Дегтярев III Игры стран СНГ Фарид Гаибов
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Nazir: "Rusiya nümayəndə heyəti MDB Oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edəcək"
    Английская версия Английская версия
    Minister: Russian delegation to visit Azerbaijan in connection with CIS Games

    Последние новости

    10:29

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в августе сократилось на 40%

    ИКТ
    10:28

    В августе кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 25%

    ИКТ
    10:25

    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы к переговорам, но мы своего добьемся

    Другие страны
    10:16

    Эльнур Мамедов расскажет о внешней политике Азербайджана в Национальном университете Перу

    Внешняя политика
    10:13

    Доходы и расходы Фонда восстановления минерально-сырьевой базы увеличились

    Финансы
    09:55

    Министр: Российская делегация посетит Азербайджан в связи с Играми СНГ

    Спорт
    09:47

    В Маштаге в результате автонаезда погибла 34-летняя женщина

    Происшествия
    09:44
    Фото

    Министерство молодежи и спорта запустило проект "Утренний спорт"

    Индивидуальные
    09:42

    В Масаллы 17-летний юноша утонул в водоеме

    Происшествия
    Лента новостей