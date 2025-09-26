III Игры СНГ: Команда Азербайджана по настольному теннису вышла в финал
Спорт
- 26 сентября, 2025
- 16:39
В рамках III Игр СНГ мужская команда Азербайджана по настольному теннису вышла в финал соревнований, проходящих в Габале.
Как сообщает корреспондент Report из Габалы, сборная встретилась с Узбекистаном.
Встреча завершилась победой представителей Азербайджана со счетом 2:0.
Команда в финале встретится с представителями РФ.
