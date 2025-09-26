Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    III Игры СНГ: Команда Азербайджана по настольному теннису вышла в финал

    Спорт
    • 26 сентября, 2025
    • 16:39
    III Игры СНГ: Команда Азербайджана по настольному теннису вышла в финал

    В рамках III Игр СНГ мужская команда Азербайджана по настольному теннису вышла в финал соревнований, проходящих в Габале.

    Как сообщает корреспондент Report из Габалы, сборная встретилась с Узбекистаном.

    Встреча завершилась победой представителей Азербайджана со счетом 2:0.

    Команда в финале встретится с представителями РФ.

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın kişi stolüstü tennisçilərdən ibarət komandası finala yüksəlib

