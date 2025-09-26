İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Fərdi
    • 26 sentyabr, 2025
    • 16:25
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın kişi stolüstü tennisçilərdən ibarət komandası finala yüksəlib

    III MDB oyunları çərçivəsində Qəbələdə keçirilən stolüstü tennis yarışında Azərbaycannın kişilərdən ibarət komandası finala yüksəlib.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, yığma Özbəkistanla üz-üzə gəlib.

    Görüş Azərbaycan təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Komanda sabah finalda Rusiya ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, komanda, şəxsi, qoşa və qarışıq - qoşa növləri üzrə keçirilən stolüstü tennis yarışlarına sentyabrın 29-da yekun vurulacaq.

