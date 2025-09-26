III MDB Oyunları: Azərbaycanın kişi stolüstü tennisçilərdən ibarət komandası finala yüksəlib
Fərdi
- 26 sentyabr, 2025
- 16:25
III MDB oyunları çərçivəsində Qəbələdə keçirilən stolüstü tennis yarışında Azərbaycannın kişilərdən ibarət komandası finala yüksəlib.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, yığma Özbəkistanla üz-üzə gəlib.
Görüş Azərbaycan təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Komanda sabah finalda Rusiya ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, komanda, şəxsi, qoşa və qarışıq - qoşa növləri üzrə keçirilən stolüstü tennis yarışlarına sentyabrın 29-da yekun vurulacaq.
