Группе спортсменов и спортивных специалистов предоставлены новые квартиры
Спорт
- 26 декабря, 2025
- 15:38
Президент Ильхам Алиев вручил ордера новых квартир группе спортсменов и спортивных специалистов, добившихся высоких достижений в 2025 году.
Как сообщает Report, ордера были вручены Шамси Сафарли, Беюкханым Астановой, Мортезе Валидарви, Мехрану Гамидзаде, Малику Гасанову, Имамверди Мамедову, Рамилю Велиеву, Тофигу Алиеву, Огтаю Абдуллаеву, Нуреддину Мамедову, Солмаз Адиловой, Ульви Ганизаде, Мураду Мамедову, Рамилю Джафарову, Айгюль Абдуллаевой, Елизавете Рубан, Хайяму Оруджеву, Эльнуру Ибрагиму, Талеху Нагизаде, Нармин Кязымовой и Фариду Тагизаде.
