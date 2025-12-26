İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisinə yeni mənzillər verilib

    İdman
    • 26 dekabr, 2025
    • 14:02
    Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisinə yeni mənzillər verilib

    Prezident İlham Əliyev 2025-ci ildə yüksək nailiyyətlər qazanmış bir qrup idmançıya və idman mütəxəssisinə yeni mənzillərin orderlərini təqdim edib.

    "Report"un məlumatına görə, orderlər Şəmsi Səfərliyə, Böyükxanım Astanovaya, Morteza Validarviyə, Mehran Həmidzadəyə, Malik Həsənova, İmamverdi Məmmədova, Ramil Vəliyevə, Tofiq Əliyevə, Oqtay Abdullayevə, Nurəddin Məmmədova, Solmaz Adilovaya, Ülvi Qənizadəyə, Murad Məmmədova, Ramil Cəfərova, Aygül Abdullayevaya, Yelizaveta Rubana, Xəyyam Orucova, Elnur İbrahimə, Taleh Nağızadəyə, Nərmin Kazımovaya və Fərid Tağızadəyə təqdim edilib.

    İlham Əliyev Azərbaycan idman

    Son xəbərlər

    14:14

    ETSN və Vəkillər Kollegiyası Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirib

    Ekologiya
    14:13

    AZAL Gürcüstana səfər edən sərnişinlərə müraciət edib

    Turizm
    14:10

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi: Davit İşxanyan son söz deyir

    Daxili siyasət
    14:09
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Gəncədə uşaq evində Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    14:08
    Foto

    Köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:05

    Gələcəkdə Sərsəng su anbarında da avarçəkmə üzrə yarışlar keçirilə bilər

    Fərdi
    14:03

    "Bahar" yatağına investorların cəlbinə başlanılır

    Energetika
    14:02

    Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisinə yeni mənzillər verilib

    İdman
    14:00
    Foto

    İlham Əliyev 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti