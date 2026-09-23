"Формула-1": На Бакинском бульваре начинает работу зона развлечений

На Бакинском бульваре в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" начинает работу зона развлечений.

Как сообщили Report в операционной компании "Бакинское городское кольцо" (Baku City Circuit), болельщиков ждут концерты, встречи с пилотами, интерактивные развлечения.

Желающие поближе познакомиться с миром "Формулы 1" смогут испытать свои силы на гоночном симуляторе, расположенном в Фан-зоне.

Во время гонки F1 Pit-Stop участники в командах из двух-трех человек смогут проверить свои навыки проведения пит-стопа. Команды, которые быстрее всех заменят колеса болида, будут соревноваться в финальном этапе. Победителей обеих активностей ждут сувениры с автографами и экскурсии по паддоку.

Болельщики смогут увидеть демонстрационный болид Формулы 1 и кубок чемпионата мира FIA Формулы 1.

В рамках активности F1 Driver Selfie гости смогут виртуально сфотографироваться с пилотами "Формулы-1" и руководителями команд. Площадка F1 DJ Podium воссоздаст атмосферу церемонии награждения - одного из самых ярких моментов Гран-при.

На Детском Гран-при дети смогут сесть за руль мини-электромобилей и принять участие в гонках на специально оборудованной трассе, соответствующей требованиям безопасности. В детской зоне будет доступен тематический аквагрим и мастер-классы по творчеству. Также для активного отдыха будут установлены различные батуты, в том числе надувной замок в форме шлема.

Одним из главных мероприятий для болельщиков "Формулы 1" станут встречи с пилотами.