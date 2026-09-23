Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    "Формула-1": На Бакинском бульваре начинает работу зона развлечений

    Спорт
    • 23 сентября, 2026
    • 12:34
    Формула-1: На Бакинском бульваре начинает работу зона развлечений

    На Бакинском бульваре в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" начинает работу зона развлечений.

    Как сообщили Report в операционной компании "Бакинское городское кольцо" (Baku City Circuit), болельщиков ждут концерты, встречи с пилотами, интерактивные развлечения.

    Желающие поближе познакомиться с миром "Формулы 1" смогут испытать свои силы на гоночном симуляторе, расположенном в Фан-зоне.

    Во время гонки F1 Pit-Stop участники в командах из двух-трех человек смогут проверить свои навыки проведения пит-стопа. Команды, которые быстрее всех заменят колеса болида, будут соревноваться в финальном этапе. Победителей обеих активностей ждут сувениры с автографами и экскурсии по паддоку.

    Болельщики смогут увидеть демонстрационный болид Формулы 1 и кубок чемпионата мира FIA Формулы 1.

    В рамках активности F1 Driver Selfie гости смогут виртуально сфотографироваться с пилотами "Формулы-1" и руководителями команд. Площадка F1 DJ Podium воссоздаст атмосферу церемонии награждения - одного из самых ярких моментов Гран-при.

    На Детском Гран-при дети смогут сесть за руль мини-электромобилей и принять участие в гонках на специально оборудованной трассе, соответствующей требованиям безопасности. В детской зоне будет доступен тематический аквагрим и мастер-классы по творчеству. Также для активного отдыха будут установлены различные батуты, в том числе надувной замок в форме шлема.

    Одним из главных мероприятий для болельщиков "Формулы 1" станут встречи с пилотами.

    Формула-1: На Бакинском бульваре начинает работу зона развлечений
    Формула-1: На Бакинском бульваре начинает работу зона развлечений

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы 1
    Фото
    "Formula 1": Bakı Bulvarında əyləncə zonası fəaliyyətə başlayır
    Фото
    Formula 1: Entertainment zone opens along Baku Boulevard
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    23:47

    РФ продлила запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

    В регионе
    Лента новостей