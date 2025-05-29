Зяка Мирзаев: В Азербайджане усовершенствуют пенсионную систему

В Азербайджане в будущем планируется совершенствование пенсионной системы.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов Зяка Мирзаев на проходящей в Баку международной конференции, посвященной системе соцзащиты.
По его словам, с 2023 года структура Ассоциации изменилась - сегодня обсуждаются не только технические вопросы, но и вопросы устойчивости в плане пенсионного обеспечения населения.
"Мы стремимся обеспечить благополучие граждан, и с момента создания Ассоциации в данной сфере предприняты определенные шаги", - сказал он.