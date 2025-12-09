Завтра будут выплачены пенсии за декабрь по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Социальная защита
- 09 декабря, 2025
- 13:56
Выплата пенсий за декабрь по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району запланирована на 10 декабря.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
Пенсии за декабрь лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены в этом месяце согласно графику.
