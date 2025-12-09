Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 09 декабря, 2025
    • 13:56
    Завтра будут выплачены пенсии за декабрь по Баку, Сумгайыту и Абшерону

    Выплата пенсий за декабрь по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району запланирована на 10 декабря.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

    Пенсии за декабрь лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены в этом месяце согласно графику.

    Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək
    Лента новостей