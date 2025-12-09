İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    • 09 dekabr, 2025
    • 13:46
    Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək

    Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının dekabrın 10-da ödənilməsi nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ay da qrafik üzrə ödəniləcək.

    pensiya DSMF güzəştli şərtlər
    Завтра будут выплачены пенсии за декабрь по Баку, Сумгайыту и Абшерону

    Son xəbərlər

    14:51

    Rəsmi Bakı: Aİ ilə Ermənistanın imzaladığı sənəd Azərbaycanla sülh gündəliyinə ziddir

    Xarici siyasət
    14:47

    Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar gecə saat 1-ə qədər işləyəcək

    İnfrastruktur
    14:41

    Azərbaycan "Google" ilə "bulud" innovasiya laboratoriyalarının qurulmasını müzakirə edib

    İKT
    14:41

    Elçin Əmirbəyov Brüsseldə mina problemi və regional nəqliyyat layihələri haqqında məlumat verib

    Xarici siyasət
    14:39

    Sabah Coratda 650 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:32
    Foto
    Video

    Zərdabda iki nəfərin öldüyü qəzada xəsarət alanların diaqnozları məlum olub - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    14:29

    İranlı qrossmeyster: "Vüqar Həşimov Memorialında top-şahmatçılar iştirak edir"

    Fərdi
    14:25

    Səfir: Kişineu və Bakı arasında münasibətlər siyasi tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib

    Xarici siyasət
    14:24

    "Birbank Star" – xərcləməyi rahatlaşdıran kredit kartı

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti