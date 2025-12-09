Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək
Sosial müdafiə
- 09 dekabr, 2025
- 13:46
Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının dekabrın 10-da ödənilməsi nəzərdə tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ay da qrafik üzrə ödəniləcək.
