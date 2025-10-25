Завершена выплата пособий, пенсий, адресной социальной помощи за октябрь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство труда и социальной защиты населения.

10 октября были выплачены пенсии за октябрь по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району и Нахчыванской Автономной Республике, 21 октября - пенсии за октябрь для пенсионеров, проживающих в других регионах, и лиц, которым назначена пенсия на льготных условиях, а сегодня выплачены пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь за октябрь.