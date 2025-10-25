Oktyabrın bütün sosial ödənişləri yekunlaşıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Sosial müdafiə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 11:09
    Oktyabr ayının bütün sosial ödənişləri başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, oktyabrın 10-da Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə oktyabr ayının pensiyaları, oktyabrın 21-də digər bölgələrdə yaşayan pensiyaçıların və güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilmiş şəxslərin oktyabr ayı üzrə pensiyaları, bu gün isə oktyabr ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib.

    DSMF pensiya sosial müavinat təqaüd

