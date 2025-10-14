Запускается пилотный проект по созданию дополнительных рабочих мест для уязвимых лиц

В рамках "Проекта поддержки занятости" запускается пилотный проект "Создание дополнительных рабочих мест для социально уязвимых лиц".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что пилотный проект направлен на увеличение возможностей трудоустройства безработных или находящихся в поисках работы лиц в сфере производства и услуг, а также на поддержку развития бизнеса лиц, обеспечивших самозанятость в рамках "Проекта поддержки занятости".

На начальном этапе проект охватит Баку, Абшерон-Хызинский, Губа-Хачмазский и Лянкяран-Астаринский экономические районы.