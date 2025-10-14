Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Запускается пилотный проект по созданию дополнительных рабочих мест для уязвимых лиц

    Социальная защита
    • 14 октября, 2025
    • 12:56
    Запускается пилотный проект по созданию дополнительных рабочих мест для уязвимых лиц

    В рамках "Проекта поддержки занятости" запускается пилотный проект "Создание дополнительных рабочих мест для социально уязвимых лиц".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Министерство труда и социальной защиты населения.

    Отмечается, что пилотный проект направлен на увеличение возможностей трудоустройства безработных или находящихся в поисках работы лиц в сфере производства и услуг, а также на поддержку развития бизнеса лиц, обеспечивших самозанятость в рамках "Проекта поддержки занятости".

    На начальном этапе проект охватит Баку, Абшерон-Хызинский, Губа-Хачмазский и Лянкяран-Астаринский экономические районы.

