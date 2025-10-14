İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Həssas şəxslər üçün əlavə iş yerlərinin yaradılması məqsədilə pilot layihəyə başlanılır

    Sosial müdafiə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 12:09
    Həssas şəxslər üçün əlavə iş yerlərinin yaradılması məqsədilə pilot layihəyə başlanılır

    "Məşğulluğa Dəstək Layihəsi" çərçivəsində "Sosial cəhətdən həssas şəxslər üçün əlavə iş yerlərinin yaradılması" pilot layihəsinə başlanılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, pilot layihə işsiz və ya işaxtaran şəxslərin istehsal və xidmət sahələri üzrə məşğulluq imkanlarını artırmaq, o cümlədən "Məşğulluğa Dəstək Layihəsi" çərçivəsində özünüməşğulluğunu təmin etmiş şəxslərin bizneslərini inkişaf etdirmələrinə dəstək məqsədi daşıyır.

    Layihə ilkin mərhələdə Bakı, Abşeron-Xızı, Quba-Xaçmaz və Lənkəran-Astara iqtisadi rayonlarını əhatə edəcək.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pilot layihə iş yerləri işaxtaran

    Son xəbərlər

    12:23

    Təzəbinə sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevincini yalnız bu hissi yaşayanlar bilər

    Daxili siyasət
    12:19

    IAJ Prezidenti: Bir çox ölkədə dövlətin hakimiyyət qolları arasındakı incə balans pozulub - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:18

    Qazaxıstan Azərbaycandan neft məhsullarının uzunmüddətli tədarükündə maraqlıdır

    Energetika
    12:15

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:14

    Nurlan Sauranbayev: "Qazaxıstan Zəngəzur dəhlizinin yaradılması təşəbbüsünü dəstəkləyir"

    İnfrastruktur
    12:10

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sənayesində istehsal 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    12:09
    Foto

    Həssas şəxslər üçün əlavə iş yerlərinin yaradılması məqsədilə pilot layihəyə başlanılır

    Sosial müdafiə
    12:08
    Foto

    Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:07

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 1 % artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti