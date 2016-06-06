За последние 5 лет в Азербайджане 496 детей назвали Рамазаном, 344 - Оруджем, двоих - Ахьей

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ За последние 5 лет в Азербайджане 496 детей назвали Рамазаном, одного ребенка - Рамазанали.

Как сообщает Report, за последние 5 лет 344 мальчиков назвали Оруджем, 28 - Оруджали, 1 мальчику дали имя Оруджджан, 168 - Гадир, 2 - Гадирали, 2 - Гадирхан.

За последние 5 лет пятерых детей назвали именем Мовлам.

Помимо этого, за этот период детей назвали именами Аллахгулу (10), Гасангулу (2), Гусейнгулу (12), Aмин (2562), Ахья (2), Хурма (9), Хурмая (2), Ногул (4), Шякяр (40), Шякярназ (2) и др.