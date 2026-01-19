За 11 месяцев в Азербайджане родились 2930 близнецов, 93 тройни

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Социальная защита
    • 19 января, 2026
    • 15:00
    За 11 месяцев 2025 года в Азербайджане родились 2930 близнецов и 93 тройни.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в январе-ноябре 2025 года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции было зарегистрировано 88 135 новорожденных.

    По сравнению с соответствующим периодом 2024 года показатель рождаемости на каждые 1000 человек населения снизился с 10,1 до 9,4.

    Среди новорожденных 53,1% составляют мальчики, 46,9% - девочки.

    В отчетный период в стране зарегистрировано 54 582 случая смерти. По сравнению с тем же периодом 2024 года показатель смертности на 1000 человек населения вырос с 5,7 до 5,8.

