За 11 месяцев в Азербайджане родились 2930 близнецов, 93 тройни
Социальная защита
- 19 января, 2026
- 15:00
За 11 месяцев 2025 года в Азербайджане родились 2930 близнецов и 93 тройни.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в январе-ноябре 2025 года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции было зарегистрировано 88 135 новорожденных.
По сравнению с соответствующим периодом 2024 года показатель рождаемости на каждые 1000 человек населения снизился с 10,1 до 9,4.
Среди новорожденных 53,1% составляют мальчики, 46,9% - девочки.
В отчетный период в стране зарегистрировано 54 582 случая смерти. По сравнению с тем же периодом 2024 года показатель смертности на 1000 человек населения вырос с 5,7 до 5,8.
Последние новости
15:39
Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по ГазеВ регионе
15:36
Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились почти на 47% в 2025 годуИКТ
15:34
В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузовИнфраструктура
15:33
По БТД в 2025 году прокачено свыше 36 млн тонн нефтиЭнергетика
15:30
В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
15:27
Общая стоимость услуг ИКТ в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 27%ИКТ
15:26
В Азербайджане в 2025 году грузоперевозки увеличились почти на 2%Инфраструктура
15:22
Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло почти на 9% за 2025 годИКТ
15:16
Фото