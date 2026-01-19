İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Ötən ilin 11 ayında 2930 əkiz, 93 üçəm doğulub

    Sosial müdafiə
    • 19 yanvar, 2026
    • 14:19
    Ötən ilin 11 ayında 2930 əkiz, 93 üçəm doğulub

    Ötən ilin 11 ayında 2930 əkiz, 93 üçəm doğulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 88 min 135 doğulan körpə qeydə alınıb və 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 10,1-dən 9,4-ə düşüb.

    Doğulan körpələr arasında oğlan uşaqlarının xüsusi çəkisi 53,1 faiz, qız uşaqlarının xüsusi çəkisi isə 46,9 faiz olub. Doğulan körpələrdən 2930-u əkiz, 93-ü isə üçəm olub.

    Keçən ilin yanvar-noyabr ayları ərzində ölkədə 54582 ölüm halı qeydə alınıb və 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 5,7-dən 5,8-ə qədər artıb.

    əkiz və üçəm Dövlət Statistika Komitəsi
    За 11 месяцев в Азербайджане родились 2930 близнецов, 93 тройни

    Son xəbərlər

    14:59

    Azərbaycanda ötən il yük daşımaları 2 %-ə yaxın artıb

    İnfrastruktur
    14:56

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 1 %-dən çox artıb

    Energetika
    14:47

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 %-dən çox artıb

    İKT
    14:43

    Baş nazir: Tramp Qrenlandiyaya qarşı hərbi əməliyyatlar planlaşdırmır

    Digər ölkələr
    14:41
    Foto

    Azərbaycanla Malayziya fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Daxili siyasət
    14:40

    Azərbaycan çempionatında 170-dək boksçu mübarizə aparacaq

    Fərdi
    14:39

    Ötən il Azərbaycanda neçə müəssisənin həddən artıq çirklənməyə səbəb olduğu açıqlanıb

    Ekologiya
    14:36

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    14:35

    Məsud Pezeşkian ölkədə internetə məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti