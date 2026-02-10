Nazir müavini: Fərdi hesabında 50 min manat olan şəxsin pensiya kapitalı 2800 manat artacaq
Sosial müdafiə
- 10 fevral, 2026
- 10:25
Fərdi hesabında 50 min manat olan şəxsin pensiya kapitalı 2800 manat artacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Rəşad Mustafayev fevralın 10-da keçirdiyi brifinqdə deyib.
Onun sözlərinə görə, bu da pensiya kapitalının təkcə aylıq sosial sığorta ayırmaları hesabına deyil, hər il indeksləşdirilmə yolu ilə artması deməkdir:
"Məqsədimiz yalnız birədəfəlik artımlar deyil, davamlı və proqnozlaşdırılan sosial təminat siyasətidir".
Nazir müavini həmçinin bildirib ki, artımlar avtomatik qaydada olacaq:
"Pensiyaçının hər hansı sənəd hazırlamasına, hansısa quruma müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur".
