    Nazir müavini: Fərdi hesabında 50 min manat olan şəxsin pensiya kapitalı 2800 manat artacaq

    Sosial müdafiə
    • 10 fevral, 2026
    • 10:25
    Fərdi hesabında 50 min manat olan şəxsin pensiya kapitalı 2800 manat artacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Rəşad Mustafayev fevralın 10-da keçirdiyi brifinqdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu da pensiya kapitalının təkcə aylıq sosial sığorta ayırmaları hesabına deyil, hər il indeksləşdirilmə yolu ilə artması deməkdir:

    "Məqsədimiz yalnız birədəfəlik artımlar deyil, davamlı və proqnozlaşdırılan sosial təminat siyasətidir".

    Nazir müavini həmçinin bildirib ki, artımlar avtomatik qaydada olacaq:

    "Pensiyaçının hər hansı sənəd hazırlamasına, hansısa quruma müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur".

