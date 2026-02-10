Замминистра: Пенсионный капитал при 50 тыс. манатов на счете вырастет на 2,8 тыс. манатов
Социальная защита
- 10 февраля, 2026
- 10:42
В Азербайджане пенсионный капитал лица, имеющего на индивидуальном счете 50 тыс. манатов, увеличится на 2 800 манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на брифинге 10 февраля.
По его словам, пенсионный капитал будет увеличиваться не только за счет ежемесячных отчислений по социальному страхованию, но и посредством ежегодной индексации.
"Наша цель - не разовые повышения, а устойчивая и прогнозируемая политика социального обеспечения", - подчеркнул замминистра.
Он также отметил, что повышение будет осуществляться в автоматическом режиме: пенсионерам не потребуется подавать документы или обращаться в какие-либо инстанции.
Последние новости
11:50
БОС: Завершены работы по 7 направлениям деятельности Стратегии развития страхового сектораФинансы
11:43
МО Германии закупит ударные БПЛА у местных производителей на сумму свыше 500 млн евроДругие страны
11:33
Фото
Баку и Вашингтон обсудили транспортировку электроэнергии по маршруту TRIPP - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
11:26
Польша получила первую партию американских танков AbramsДругие страны
11:20
В Киев прибыл премьер МолдовыДругие страны
11:16
Шахбаз Шариф примет участие в первом заседании Совета мира в ВашингтонеДругие страны
11:09
Токаев поручил правительству и Нацбанку в течение 3 лет снизить инфляцию в КазахстанеВ регионе
11:07
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке 12 вопросовМилли Меджлис
11:07