Замминистра: Пенсионный капитал при 50 тыс. манатов на счете вырастет на 2,8 тыс. манатов

    В Азербайджане пенсионный капитал лица, имеющего на индивидуальном счете 50 тыс. манатов, увеличится на 2 800 манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на брифинге 10 февраля.

    По его словам, пенсионный капитал будет увеличиваться не только за счет ежемесячных отчислений по социальному страхованию, но и посредством ежегодной индексации.

    "Наша цель - не разовые повышения, а устойчивая и прогнозируемая политика социального обеспечения", - подчеркнул замминистра.

    Он также отметил, что повышение будет осуществляться в автоматическом режиме: пенсионерам не потребуется подавать документы или обращаться в какие-либо инстанции.

