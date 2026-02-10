Замминистра: Пенсионный капитал при 50 тыс. манатов на счете вырастет на 2,8 тыс. манатов

В Азербайджане пенсионный капитал лица, имеющего на индивидуальном счете 50 тыс. манатов, увеличится на 2 800 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на брифинге 10 февраля.

По его словам, пенсионный капитал будет увеличиваться не только за счет ежемесячных отчислений по социальному страхованию, но и посредством ежегодной индексации.

"Наша цель - не разовые повышения, а устойчивая и прогнозируемая политика социального обеспечения", - подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что повышение будет осуществляться в автоматическом режиме: пенсионерам не потребуется подавать документы или обращаться в какие-либо инстанции.