За 10 месяцев текущего года в Госкомитет поступило 486 обращений, связанных с бытовым насилием

За 10 месяцев 2024 года в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей поступило 486 обращений, связанных с бытовым насилием.

За 10 месяцев 2024 года в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей поступило 486 обращений, связанных с бытовым насилием.

Об этом в интервью Report сказала консультант сектора по предотвращению бытового насилия отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Ирада Мамедова.

Она подчеркнула, что благодаря активной деятельности и просветительской работе в последние годы количество обращений в Государственный комитет значительно возросло.

"В 2023 году в комитет поступило 560 обращений, связанных с бытовым насилием, а за первые 10 месяцев 2024 года - 486. 38 подвергшихся бытовому насилию лиц - мужчины, 430 - женщины, 364 - дети, 6 - инвалиды и 3 - пожилые люди", – отметила И.Мамедова.

Она также добавила, что в рамках кампании "16 дней активности против гендерного насилия" на линию поддержки "860" за первые 9 месяцев 2024 года поступило 221 обращение, из которых 187 поступили от женщин, 34 - от мужчин.