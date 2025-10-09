Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Выплата октябрьских пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону запланирована на 10 октября

    Социальная защита
    • 09 октября, 2025
    • 10:37
    Выплата октябрьских пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону запланирована на 10 октября

    Выплата пенсий за октябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району запланирована на 10 октября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

    Пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены по графику.

