Выплата октябрьских пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону запланирована на 10 октября

Выплата пенсий за октябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району запланирована на 10 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

Пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены по графику.