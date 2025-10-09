Выплата октябрьских пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону запланирована на 10 октября
Социальная защита
- 09 октября, 2025
- 10:37
Выплата пенсий за октябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району запланирована на 10 октября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
Пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены по графику.
Последние новости
11:31
Индия признала три сиропа от кашля токсичными после смерти 17 детейДругие страны
11:30
Азербайджан обсудил с Кувейтом сотрудничество в транспортной и транзитной сферахБизнес
11:28
III Игры СНГ: Азербайджан завоевали больше медалей, чем на предыдущих играх вместе взятыхИндивидуальные
11:26
Али Нагиев: СГБ предотвратила ряд киберугроз против критической инфраструктурыВнутренняя политика
11:25
Мидета Калопер: Судьбы пропавших без вести – приоритетный вопрос и для БиГВнешняя политика
11:23
Эльнур Алиев: Государственно-частное партнерство может создать новый этап в кибербезопасностиИКТ
11:21
В Армении конфискуют у экс-министра культуры почти $62 тыс.В регионе
11:20
Нуриев: При обновлении закона о платежных услугах Азербайджану следует учитывать принципы ЕС PSD3Финансы
11:08