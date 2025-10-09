Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək
Sosial müdafiə
- 09 oktyabr, 2025
- 10:30
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ay da qrafik üzrə ödəniləcək.
