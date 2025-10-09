İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:30
    Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ay da qrafik üzrə ödəniləcək.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya
    Выплата октябрьских пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону запланирована на 10 октября

