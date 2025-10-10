Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану

Выплачены пенсии за октябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

Также осуществлена выплата пенсий за этот месяц по Нахчыванской Автономной Республике.

По другим регионам, а также пенсии за октябрь лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены в этом месяце согласно графику.