Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану
Социальная защита
- 10 октября, 2025
- 12:44
Выплачены пенсии за октябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
Также осуществлена выплата пенсий за этот месяц по Нахчыванской Автономной Республике.
По другим регионам, а также пенсии за октябрь лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены в этом месяце согласно графику.
