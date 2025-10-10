Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə pensiyalar ödənilib
Sosial müdafiə
- 10 oktyabr, 2025
- 12:31
Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə oktyabr ayının pensiyaları ödənilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Habelə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə bu ayın pensiya ödənişi həyata keçirilib.
Digər bölgələr üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin oktyabr ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək.
