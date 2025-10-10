İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə pensiyalar ödənilib

    Sosial müdafiə
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:31
    Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə pensiyalar ödənilib

    Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə oktyabr ayının pensiyaları ödənilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

    Habelə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə bu ayın pensiya ödənişi həyata keçirilib.

    Digər bölgələr üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin oktyabr ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya
