В рамках проекта "Социальные проекты" впервые в Азербайджане состоится фестиваль для пожилых людей

В рамках конкурса "Социальные проекты", объявленного в 2019 году Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, 20-21 декабря в Азербайджане состоится фестиваль "Третья весна".

Как сообщает Report, первый день фестиваля будет организован 20 декабря в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Мингячевире.

Заключительные мероприятия фестиваля состоятся 21 декабря в бакинском кино-центре "Низами". Целью проекта, реализуемого общественным объединением "Третья весна", является расширение круга пожилых людей, пропаганда из активного образа жизни, создание возможностей самозанятости для пожилых людей, улучшение психологического состояния и состояния здоровья.

В рамках проекта после фестиваля "Третья весна" для эффективной организации досуга пожилых людей в городе Шемаха планируется сдача в пользование центра "Йаша" (Yaşa Mərkəzi). В рамках фестиваля ожидаются сценические выступления, мастер-классы, выставки и игры, в которые пожилые люди играли в детстве. В фестивале могут участвовать все пожилые люди. Участники могут привести на фестиваль детей и внуков.

Желающие участвовать в фестивале могут связаться по номеру 055 704 2018.