Возвращенным из Ирака в Азербайджан детям предоставят психологов и соцработников

Из 38 возвращенных в Азербайджан из Ирака детей 17 помещены в учреждения Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, 21 - в учреждения Министерства здравоохранения.

Из 38 возвращенных в Азербайджан из Ирака детей 17 помещены в учреждения Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, 21 - в учреждения Министерства здравоохранения.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Ранее рабочая группа, в составе которой был и представитель Агентства, была командирована в город Багдад (Ирак). Там было проведено первичное медицинское и психологическое обследование содержащихся в исправительных учреждениях и детских домах детей, являющихся гражданами Азербайджана. Им была оказана необходимая помощь.

После возвращения в нашу страну каждому ребенку был назначен психолог и социальный работник. На основе индивидуального плана, в сотрудничестве с соответствующими государственными структурами началась реализация программы реабилитации и реинтеграции.

При поддержке социальных партнеров детей передадут их семьям, близким родственникам. На следующем этапе им продолжительный период будет оказываться социально-психологическая поддержка, а в семьях, где они будут жить, проводиться мероприятия по психосоциальной реабилитации.