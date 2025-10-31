Виктор Ляшко: Более 2 тыс. детей в Украине получили ранения с начала войны - ЭКСКЛЮЗИВ

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Социальная защита
    • 31 октября, 2025
    • 17:00
    Более 2000 детей в Украине получили ранения после начала полномасштабного вторжения России.

    Об этом заявил Report министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

    По его словам, ранения получены вследствие ракетных ударов и ударов беспилотников, бомбардировок, обстрелов и взрывов, а также от травм, полученных во время эвакуации и других военных инцидентов.

    "К сожалению, около 94% этих детей получили минно-взрывные и огнестрельные ранения, большинство из которых имели множественные или сложные травмы, требующие длительного лечения, реабилитации и психологической поддержки. Среди них десятки случаев ампутации конечностей, чаще всего затрагивающих детей в возрасте от 7 до 14 лет", - отметил министр.

    Ляшко подчеркнул, что с начала войны около 445 украинских детей были отправлены в Азербайджан на реабилитацию и восстановление.

    "Это дети, пострадавшие от войны или нуждающиеся в психологической поддержке и восстановительном уходе. Мы выражаем глубокую благодарность народу и правительству Азербайджана за их сострадание, солидарность и неизменную поддержку в восстановлении, исцелении и обретении надежды на будущее украинских детей", - добавил министр.

    Ukraynalı nazir: Müharibə başlayandan 2000-ə yaxın uşaq xəsarət alıb - EKSKLÜZİV
    Ukrainian minister: Over 2,000 children in Ukraine injured since start of war - EXCLUSIVE

