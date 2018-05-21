Вице-премьер: В Азербайджане ежегодно следует открывать свыше 100 тысяч рабочих мест

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "Правительство Азербайджана ежегодно должно открывать свыше 100 тысяч рабочих мест".

Как сообщает Report, об этом на конференции "Пропаганда устойчивого развития и достойного труда на пути к Целям устойчивого развития" заявил вице-премьер Али Ахмедов.

Он отметил, что вопросы стабильного развития в Азербайджане – одно из самых важных направлений:

"Один из самых важных факторов перемен в мире и жизни человека связан с достойным трудом. Правительство Азербайджана предпринимает серьезные шаги в направлении обеспечения достойного труда и эта работа будет продолжена".

А.Ахмедов напомнил, что за последние 15 лет в Азербайджане было открыто 1,9 млн новых рабочих мест:

"Эта цифра составляет порядка 40% активной части населения Азербайджана. Работа по улучшению трудовой деятельности людей будет продолжена. Рынок труда в Азербайджане достаточно разнообразен".

По словам А.Ахмедова, Азербайджан по численности населения относится к числу быстро растущих стран:

"Ежегодный прирост населения в Азербайджане составляет до 1,2%. Это довольно высокий показатель. Поэтому нам важно ежегодно открывать свыше 100 тыс. рабочих мест".