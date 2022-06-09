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Ветераны войны будут обеспечены работой в Карабахе

Ветераны войны будут обеспечены работой в Карабахе "Процесс приема на работу членов семей шехидов начался в 2021 году. Сегодня квота по стране составляет более 66 тысяч человек, однако ее планируется увеличить до 80 тысяч".
Социальная защита
9 июня 2022 г. 15:53
Ветераны войны будут обеспечены работой в Карабахе

"Процесс приема на работу членов семей шехидов начался в 2021 году. Сегодня квота по стране составляет более 66 тысяч человек, однако ее планируется увеличить до 80 тысяч".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной трудоустройству ветеранов Отечественной войны.

Аббасбейли отметил, что за первые четыре месяца этого года 2 500 гражданам назначены страховые выплаты по безработице:

"Планируется увеличить эту цифру до 10 тысяч. В рамках "Великого возвращения" рассматривается вопрос трудоустройства на освобожденных территориях. Особое внимание будет уделено трудоустройству ветеранов войны. В Карабахе готовится рабочая площадка".

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Версия на английском языке Azerbaijan developing working platform in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qazilər Qarabağda işlə təmin olunacaq

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