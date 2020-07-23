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В текущем году Госагентство обеспечило работой более 54 тыс. человек

В текущем году Госагентство обеспечило работой более 54 тыс. человек Проведены работы по привлечению к программе самозанятости
Социальная защита
23 июля 2020 г. 12:27
В текущем году Госагентство обеспечило работой более 54 тыс. человек

В январе-июне этого года Государственное агенство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечила подходящей работой 54 137 безработных и ищущих работу.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Были проведены работы по привлечению к программе самозанятости 12 тыс. человек, преимущественно из уязвимых групп населения, 3 500 человек уже привлечены к программе. Количество общественных оплачиваемых работ доведено до 90 тысяч, 38,4 тыс. человек привлечены к мероприятиям по карьерной и профессиональной подготовке.

На проведенных в 16 районах и городах ярмарках труда работой были обеспечены 1 150 человек. В январе-мае продолжалась регистрация вакансий по подсистеме "Занятость", в подсистеме зарегистрировано 45,6 тыс. вакансий.
 

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi bu il 54 137 nəfəri işlə təmin edib
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