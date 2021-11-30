Увеличение соцвыплат охватит более 2 млн человек

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялось очередное заседание коллегии.

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялось очередное заседание коллегии.

Министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев, отметил, что реформы, проведенные в социальной сфере в последние годы по поручению президента Ильхама Алиева, продолжаются.

Министр подчеркнул, что в соответствии с подписанным главой государства распоряжением “О дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения” в проекте государственного бюджета на 2022 год учтены реформы, связанные с повышением социальных выплат. Зарплаты большей части работников по трудовому договору будут повышены. Эта реформа охватит до 1 миллиона работников. В том числе, повысится минимальная заработная плата. С начала 2022 года произойдет увеличение социальных выплат в виде пенсий, пособий, стипендий, заработной платы, социальной помощи, которые охватят более 2 млн человек.

С.Бабаев отметил, что в 2022 году наряду с ростом минимальных пенсий предусмотрено повышение пенсий на основе индексации.