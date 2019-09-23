В Санкт-Петербурге открылся ежегодный Российско-Азербайджанский молодежный форум, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация общественных объединений "Национальный Совет молодёжных и детских объединений России" при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, а также министерство молодежи и спорта Азербайджана и азербайджанский Национальный Совет молодежных организаций.

В мероприятии принимают участие представители республиканских, федеральных, региональных молодёжных общественных и студенческих организаций, лидеры молодёжных движений, руководители молодёжных проектов, эксперты и гости РФ и Азербайджана, в том числе заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Интигам Бабаев и представителей министерства науки и высшего образования РФ. В форуме также принимает участие генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

В рамках форума организована работа по различным секциям, в том числе "Международные проекты творческого развития молодежи. Пропаганда культуры и межкультурный диалог", "Бизнес для молодых. Социальное предпринимательство", "Неформальное образование и роль молодежных НПО/НКО в развитии данного направления", "Цели устойчивого развития", "Современное медиапространство". Участники секций совместными усилиями разработают предложения по развитию российско-азербайджанского молодежного сотрудничества.

В ходе форуме состоится посещение молодежных центров Санкт-Петербурга, встреча с представителями молодежной диаспоры Азербайджана в Санкт-Петербурге.