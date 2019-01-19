Министерство: В прошлом году 51 774 человека были обеспечены работой

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Государственной службой занятости при министерстве труда и социальной защиты населения за 2018 год работой были обеспечены 51 774 безработных и соискателей работы.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, это на 8,1% больше по сравнению с 2017 годом.

Работой обеспечены 14 700 молодых людей, 549 лиц с инвалидностью, 17 879 женщин, 2 686 вынужденных переселенцев и пр.

В прошлом году к реализуемой министерством программе самозанятости были привлечены 7 896 человек, что в 6,5 раза больше показателя 2017 года.

К оплачиваемым общественным работам были привлечены 1 022 человека.