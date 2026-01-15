В Пакистане начал работу первый центр "ASAN xidmət"
В столице Пакистана Исламабаде состоялась церемония открытия первого центра "ASAN xidmət".
Об этом сообщили Report в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.
В церемонии приняли участие премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, члены пакистанского правительства, а также делегация Азербайджана во главе с председателем Госагентства Ульви Мехдиевым.
На первоначальном этапе в центре "Pakistan ASAN xidmət" 12 государственных органов будут оказывать гражданам 64 вида услуг.
В центре применяются стандарты "ASAN xidmət", программа ASAN Volunteer, а также инновационные решения ASAN. На входе в центр создан специальный уголок, посвященный азербайджано-пакистанской дружбе.
Напомним, Азербайджан подписал соглашения об экспорте модели "ASAN xidmət" с 30 странами и международными организациями. В настоящее время центры, функционирующие на основе этой модели, уже действуют в шести странах - Индонезии, Узбекистане, Эфиопии, Уганде, Афганистане и Пакистане.