В Пакистане начал работу первый центр "ASAN xidmət"

В столице Пакистана Исламабаде состоялась церемония открытия первого центра "ASAN xidmət".

Об этом сообщили Report в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

В церемонии приняли участие премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, члены пакистанского правительства, а также делегация Азербайджана во главе с председателем Госагентства Ульви Мехдиевым.

На первоначальном этапе в центре "Pakistan ASAN xidmət" 12 государственных органов будут оказывать гражданам 64 вида услуг.

В центре применяются стандарты "ASAN xidmət", программа ASAN Volunteer, а также инновационные решения ASAN. На входе в центр создан специальный уголок, посвященный азербайджано-пакистанской дружбе.

Напомним, Азербайджан подписал соглашения об экспорте модели "ASAN xidmət" с 30 странами и международными организациями. В настоящее время центры, функционирующие на основе этой модели, уже действуют в шести странах - Индонезии, Узбекистане, Эфиопии, Уганде, Афганистане и Пакистане.