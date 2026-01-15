Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Пакистане начал работу первый центр "ASAN xidmət"

    Социальная защита
    • 15 января, 2026
    • 10:57
    В Пакистане начал работу первый центр ASAN xidmət

    В столице Пакистана Исламабаде состоялась церемония открытия первого центра "ASAN xidmət".

    Об этом сообщили Report в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

    В церемонии приняли участие премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, члены пакистанского правительства, а также делегация Азербайджана во главе с председателем Госагентства Ульви Мехдиевым.

    На первоначальном этапе в центре "Pakistan ASAN xidmət" 12 государственных органов будут оказывать гражданам 64 вида услуг.

    В центре применяются стандарты "ASAN xidmət", программа ASAN Volunteer, а также инновационные решения ASAN. На входе в центр создан специальный уголок, посвященный азербайджано-пакистанской дружбе.

    Напомним, Азербайджан подписал соглашения об экспорте модели "ASAN xidmət" с 30 странами и международными организациями. В настоящее время центры, функционирующие на основе этой модели, уже действуют в шести странах - Индонезии, Узбекистане, Эфиопии, Уганде, Афганистане и Пакистане.

