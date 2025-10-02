В Нахчыване прошло заседание Рабочей подгруппы по социальному развитию

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) состоялось заседание Рабочей подгруппы по инклюзивному социальному развитию и обеспечению, созданной в связи с разработкой "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы".

Об этом местному бюро Report сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения НАР.

Руководитель Рабочей группы по автономной республике, замминистра труда и социальной защиты населения, врио министра Фарид Багирзаде отметил, что в соответствии с "Национальными приоритетами социально-экономического развития: Азербайджан-2030", утвержденными распоряжением главы государства, в нашей стране, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, успешно продолжается динамичное социально-экономическое развитие. Было подчеркнуто, что Стратегия социально-экономического развития на 2027-2030 годы предполагает продолжение динамичного развития по стране в сферах труда, занятости, социальной защиты, реабилитации, социальных услуг, развития инклюзивного общества, как и во всех других направлениях.

В ходе обсуждений была подчеркнута необходимость разработки предложений с учетом их соответствия "Национальным приоритетам социально-экономического развития: Азербайджан-2030", научно-практического обоснования, актуальности и механизмов реализации.