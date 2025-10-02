Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    В Нахчыване прошло заседание Рабочей подгруппы по социальному развитию

    Социальная защита
    • 02 октября, 2025
    • 21:09
    В Нахчыване прошло заседание Рабочей подгруппы по социальному развитию

    В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) состоялось заседание Рабочей подгруппы по инклюзивному социальному развитию и обеспечению, созданной в связи с разработкой "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы".

    Об этом местному бюро Report сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения НАР.

    Руководитель Рабочей группы по автономной республике, замминистра труда и социальной защиты населения, врио министра Фарид Багирзаде отметил, что в соответствии с "Национальными приоритетами социально-экономического развития: Азербайджан-2030", утвержденными распоряжением главы государства, в нашей стране, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, успешно продолжается динамичное социально-экономическое развитие. Было подчеркнуто, что Стратегия социально-экономического развития на 2027-2030 годы предполагает продолжение динамичного развития по стране в сферах труда, занятости, социальной защиты, реабилитации, социальных услуг, развития инклюзивного общества, как и во всех других направлениях.

    В ходе обсуждений была подчеркнута необходимость разработки предложений с учетом их соответствия "Национальным приоритетам социально-экономического развития: Азербайджан-2030", научно-практического обоснования, актуальности и механизмов реализации.

    Нахчыван рабочая подгруппа социальное развитие
    Фото
    Naxçıvanda İnklüziv sosial inkişaf və sosial təminat üzrə Alt İşçi qrupun iclası keçirilib

    Последние новости

    21:40

    МИД Венесуэлы: У Азербайджана очень сильная внешняя политика - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    21:28

    Премьер Марокко готов к диалогу для прекращения протестов молодежи

    Другие страны
    21:15
    Фото

    На суде рассмотрены документы о ракетных ударах Армении по Азербайджану в ходе войны

    Внутренняя политика
    21:09
    Фото

    В Нахчыване прошло заседание Рабочей подгруппы по социальному развитию

    Социальная защита
    20:51

    Объем поставок нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан достигнет 1,7 млн тонн в 2025 году

    Энергетика
    20:32

    Путин назвал нормализацию с США национальным приоритетом России

    Другие страны
    20:31

    Стоимость биткойна поднялась выше $120 тыс. впервые с 14 августа

    Финансы
    20:14
    Фото

    SOCAR Midstream Gas Operations приняла участие в церемонии вручения "Премии качества IPLOCA"

    Энергетика
    20:06

    Путин: Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта в Украине можно было избежать

    В регионе
    Лента новостей