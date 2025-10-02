İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Naxçıvanda İnklüziv sosial inkişaf və sosial təminat üzrə Alt İşçi qrupun iclası keçirilib

    Sosial müdafiə
    • 02 oktyabr, 2025
    • 20:45
    Naxçıvanda İnklüziv sosial inkişaf və sosial təminat üzrə Alt İşçi qrupun iclası keçirilib

    "Azərbaycan Respublikasının 2027–2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nın hazırlanması ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradılmış "İnklüziv sosial inkişaf və sosial təminat üzrə Alt İşçi qrupu"nun iclası keçirilib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Muxtar respublika üzrə İşçi qrupun rəhbəri, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini, nazir vəzifəsinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Fərid Bağırzadə dövlət başçısının Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər" əsas götürülməklə ölkəmizdə, o cümlədən onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında dinamik sosial-iqtisadi inkişafın uğurla davam etdiyini bildirib. 2027-2030-cu illər üzrə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyasının da ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi, əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, reabilitasiya, sosial xidmətlər, inklüziv cəmiyyətin inkişafı sahələrində əldə olunan nailiyyətlərin davam etdirilməsi məqsədinə xidmət edəcəyi nəzərə çatdırılıb.

    Müzakirələr zamanı təkliflərin "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər"ə uyğunluğu, elmi-praktiki əsaslandırılması, zəruriliyi və həyata keçirilmə mexanizmləri müəyyən edilərək hazırlanmasının diqqətdə saxlanılmasının zəruriliyi vurğulanıb.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər
    Foto
    В Нахчыване прошло заседание Рабочей подгруппы по социальному развитию

    Son xəbərlər

    21:44

    Aktau-Bakı-Ceyhan marşrutu ilə neft tədarükü 2025-ci ildə 1,7 milyon tona çatacaq

    Energetika
    21:28

    Venesuelanın XİN başçısı: Azərbaycanın xarici siyasəti çox güclüdür - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    21:18

    Putin ABŞ ilə normallaşmanı milli prioritet adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:05
    Foto

    Müharibə zamanı Azərbaycan rayonlarına və Mingəçevirə raket atılması ilə bağlı sənədlər elan olunub - MƏHKƏMƏ

    Daxili siyasət
    20:45
    Foto

    Naxçıvanda İnklüziv sosial inkişaf və sosial təminat üzrə Alt İşçi qrupun iclası keçirilib

    Sosial müdafiə
    20:30

    III MDB Oyunları: Azərbaycan Özbəkistana məğlub olub

    Komanda
    20:27

    FIFA-dan böyük etimad – Azərbaycanın idman siyasətinə verilən növbəti yüksək qiymət - ŞƏRH

    Futbol
    20:17

    Putin: NATO sərhədlərimizə yaxınlaşmasaydı, Ukraynada münaqişənin qarşısını almaq olardı

    Region
    20:16

    Muğan rayonlarında bu il pambıq yığımı hava şəraitinə görə gec başlayıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti