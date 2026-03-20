Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    В Нахчыване проходит "Весенний фестиваль"

    Социальная защита
    • 20 марта, 2026
    • 12:07
    В Нахчыване проходит Весенний фестиваль

    По случаю праздника Новруз в историко-архитектурном музейном комплексе "Нахчывангала" в Нахчыване, организован "Весенний фестиваль".

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие проходит при поддержке полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) и при совместной организации vсполнительной власти Нахчывана и Министерства культуры.

    В рамках фестиваля представлены концертные программы с участием народных артистов и известных певцов, выступают музыкальные и фольклорные коллективы НАР. Организованы выставки, отражающие образцы народного искусства, изделия ручной работы, национальные костюмы и традиции Новруза. Гостям предложены блюда национальной кухни.

    На территории фестиваля будут функционировать более 30 выставочно-торговых стендов и 20 точек общественного питания.

    "Весенний фестиваль" начинается с сегодняшнего дня и продолжится в течение всех праздничных дней.

    Праздник Новруз Нахчыванская Автономная Республика
    Naxçıvanda "Bahar festivalı" keçirilir
    Ты - Король

    Последние новости

    12:16
    Фото

    В Шуше совершен праздничный намаз

    Религия
    12:15

    В Азербайджане установлен рекорд междугородних автобусных перевозок

    Инфраструктура
    12:10

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику США на 47%

    Финансы
    12:07

    Социальная защита
    11:54

    Пресс-секретарь КСИР Мохаммад Наеини убит при авиаударе

    Другие страны
    11:54

    Моджтаба Хаменеи выразил соболезнования в связи со смертью Исмаила Хатиба

    В регионе
    11:50

    В Анталье при пожаре в контейнерных жилищах погибли 6 человек

    В регионе
    11:36

    Посольство Украины в Баку поздравило азербайджанский народ с праздником Новруз

    Внешняя политика
    11:25

    КСИР опровергает заявления Нетаньяху о неспособности Ирана производить ракеты

    Другие страны
    Лента новостей