В Нахчыване проходит "Весенний фестиваль"

По случаю праздника Новруз в историко-архитектурном музейном комплексе "Нахчывангала" в Нахчыване, организован "Весенний фестиваль".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие проходит при поддержке полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) и при совместной организации vсполнительной власти Нахчывана и Министерства культуры.

В рамках фестиваля представлены концертные программы с участием народных артистов и известных певцов, выступают музыкальные и фольклорные коллективы НАР. Организованы выставки, отражающие образцы народного искусства, изделия ручной работы, национальные костюмы и традиции Новруза. Гостям предложены блюда национальной кухни.

На территории фестиваля будут функционировать более 30 выставочно-торговых стендов и 20 точек общественного питания.

"Весенний фестиваль" начинается с сегодняшнего дня и продолжится в течение всех праздничных дней.