    Naxçıvanda "Bahar festivalı" keçirilir

    • 20 mart, 2026
    • 11:43
    Naxçıvanda Bahar festivalı keçirilir

    Novruz bayramı münasibətilə Naxçıvan şəhərində yerləşən "Naxçıvanqala" Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində "Bahar festivalı" təşkil olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, tədbir Azərbaycan Prezidentinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında səlahiyyətli nümayəndəliyinin dəstəyi, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutur.

    Festivalda Xalq artistləri və tanınmış müğənnilərin iştirakı ilə konsert proqramları təqdim edilir, muxtar respublikanın musiqi və folklor kollektivləri çıxış edirlər. Eyni zamanda, xalq sənət nümunələri, əl işləri, milli geyimlər və Novruz ənənələrini əks etdirən sərgilər təşkil olunub. Qonaqlara milli mətbəxin təamları təqdim edilib.

    Festival ərazisində 30-dan çox sərgi-satış stendi və 20 iaşə köşkü fəaliyyət göstərəcək.

    "Bahar festivalı" bu gündən başlayaraq bayram günləri boyunca davam edəcək.

    В Нахчыване проходит "Весенний фестиваль"

    Son xəbərlər

    12:29

    Azərbaycan fevralda duz istehsalını 61 % artırıb

    Sənaye
    12:24

    Antalyada konteyner evlərdə baş verən yanğında 6 nəfər ölüb

    Region
    12:17

    Maliyyə intizamının gücləndirilməsi dayanıqlı inkişafa hədəflənən addımlardandır - RƏY

    Daxili siyasət
    12:16

    Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb

    Futbol
    12:15

    Müctəba Xamenei İsmayıl Xətibin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib

    Region
    12:11
    Foto

    Azərbaycan basketbol millisi Türkiyədə bürünc medal qazanıb

    Komanda
    12:11

    Sabah 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:08
    Foto

    Şuşada bayram namazı qılınıb

    Din
    12:07

    Şahbaz Şərif: İlham Əliyevlə danışığımda azərbaycanlı qardaş və bacılarımızla həmrəyliyimi təsdiq etdim

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti