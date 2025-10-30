В Нахчыване проходит "Саммит профессий будущего"
30 октября, 2025
11:13
В городе Нахчыван организован "Саммит профессий будущего".
Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие было проведено по инициативе Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.
В саммите принимают участие заместитель полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Самир Сеидахмедли, заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли, официальные лица и молодежь.
На мероприятии проводятся обсуждения будущих требований рынка труда, инновационных профессий и развития цифровых навыков.
