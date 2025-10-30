Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Нахчыване проходит "Саммит профессий будущего"

    Социальная защита
    • 30 октября, 2025
    • 11:13
    В городе Нахчыван организован "Саммит профессий будущего".

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие было проведено по инициативе Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

    В саммите принимают участие заместитель полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Самир Сеидахмедли, заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли, официальные лица и молодежь.

    На мероприятии проводятся обсуждения будущих требований рынка труда, инновационных профессий и развития цифровых навыков.

    саммит Нахчыван цифровые навыки
    Naxçıvanda "Gələcəyin Peşələri Sammiti" keçirilir
    Summit on future professions held in Azerbaijan's Nakhchivan

