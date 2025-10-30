Naxçıvanda "Gələcəyin Peşələri Sammiti" keçirilir
Sosial müdafiə
- 30 oktyabr, 2025
- 10:42
Naxçıvan şəhərində "Gələcəyin Peşələri Sammiti" təşkil olunub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, tədbir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı baş tutub.
Sammitdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsinin müavini Samir Seyidəhmədli, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Vüsal Nəsirli, rəsmi şəxslər və gənclər iştirak edirlər.
Tədbirdə əmək bazarının gələcək tələbləri, innovativ peşələr və rəqəmsal bacarıqların inkişafı mövzularında müzakirələr aparılır.
Son xəbərlər
11:48
Azərbaycanda Cənubi Qafqazın ən böyük Robotik Reabilitasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbSağlamlıq
11:45
Azərbaycan və Misir pul nişanlarının istehsalını müzakirə edibMaliyyə
11:41
Foto
I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
11:41
Video
Azad olunmuş rayonlarda fləşmob hazırlanıbQarabağ
11:38
Ermənistan və Almaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcəkRegion
11:38
Bu ilin üçüncü rübündə Gürcüstanı 3 milyon turist ziyarət edibRegion
11:37
"Çelsi" iki məşhur qapıçıdan birini heyətinə cəlb etmək istəyirFutbol
11:33
Vüqar Qurbanov: Ölkə üzrə 45 tibb müəssisəsində növbə terminalı quraşdırılıbSağlamlıq
11:28