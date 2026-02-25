Украина вышла из 30 соглашений СНГ

Украина вышла из 30 соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, это следует из указов президента Украины Владимира Зеленского, опубликованных на сайте главы государства.

Среди них соглашения с СНГ об объединенной ПВО, восстановлении прав депортированных и возвращении культурных ценностей, об участии государств-участников содружества в договоре между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, Украина прекращает участие в соглашениях, регулирующих обеспечение вооруженных сил стран СНГ вооружением, техникой и материальными ресурсами, а также совместную деятельность ремонтных предприятий и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в военной сфере.

Также Украина вышла из договоренностей о создании и статусе групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в рамках СНГ и прочих.