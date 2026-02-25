Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Украина вышла из 30 соглашений СНГ

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 23:33
    Украина вышла из 30 соглашений СНГ

    Украина вышла из 30 соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, это следует из указов президента Украины Владимира Зеленского, опубликованных на сайте главы государства.

    Среди них соглашения с СНГ об объединенной ПВО, восстановлении прав депортированных и возвращении культурных ценностей, об участии государств-участников содружества в договоре между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

    Кроме того, Украина прекращает участие в соглашениях, регулирующих обеспечение вооруженных сил стран СНГ вооружением, техникой и материальными ресурсами, а также совместную деятельность ремонтных предприятий и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в военной сфере.

    Также Украина вышла из договоренностей о создании и статусе групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в рамках СНГ и прочих.

    Украина СНГ соглашения

    Последние новости

    23:56

    МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    23:44

    Зеленский обсудил с Трампом повестку двусторонней встречи в Женеве

    Другие страны
    23:33

    Украина вышла из 30 соглашений СНГ

    Другие страны
    23:18

    СМИ: Иран согласился снизить уровень обогащения урана до 3,67%

    В регионе
    23:17
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ханабад Ходжалинского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    23:17

    Советник Зеленского: Разговор президентов Украины и США длился 30 минут - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:11

    Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 40

    Другие страны
    23:03

    Азербайджанский борец Джиоев взял бронзу турнира в Албании, одолев 4-х кратного чемпиона мира

    Индивидуальные
    22:58

    Axios: Вашингтон хочет заключить с Тегераном бессрочное ядерное соглашение

    Другие страны
    Лента новостей