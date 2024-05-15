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В Карабахе предлагается построить Молодежный городок

В Карабахе предлагается построить Молодежный городок Председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ), депутат Захид Орудж предложил построить в Карабахе городок "Молодая семья" или Молодежный городок.
Социальная защита
15 мая 2024 г. 11:16
В Карабахе предлагается построить Молодежный городок

Председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ), депутат Захид Орудж предложил построить в Карабахе городок "Молодая семья" или Молодежный городок.

Как сообщает Report, об этом он сказал в ходе конференции на тему "Азербайджанская семья: меняющиеся и неизменные ценности".

Он отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента учреждения ООН "Международного года семьи": "Азербайджан выступает единой родиной миллионов семей, и сохранил свое величайшее богатство - национальную сущность, историю, традиции и присутствие на политической карте мира".

По словам депутата, имеющий большое духовное и идеологическое значение "День семьи", а также торжественно отмечаемые в большинстве стран мира "День матерей" и "День отцов" по сути служат одной цели - построению и сохранению института семьи.

Захид Орудж подчеркнул, что после 90-х годов тяжелая оккупация и гуманитарный кризис нанесли свой самый сильный удар именно по азербайджанским семьям, а победа в Карабахе спустя 30 лет прежде всего "похоронила" концепцию "семей беженцев и вынужденных переселенцев".

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda Gənclər şəhərciyinin salınması təklif edilir

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