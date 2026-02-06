В идеатоне GəncVizyon, впервые проведенном в Азербайджане, приняли участие более 700 человек

В первом в Азербайджане индивидуальном интеллектуальном соревновании приняли участие более 700 молодых людей.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам и.о. директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев во второй день идеатона GəncVizyon.

Касаясь численности молодежи, участвующей в мероприятиях, он отметил, что это первое в истории Азербайджана индивидуальное интеллектуальное соревнование, проводимое в таком масштабе.

По словам Велиева, основная цель этого конкурса заключается в том, чтобы в соответствии с требованиями государственной молодежной политики, осуществляемой под руководством президента Ильхама Алиева, внести вклад в развитие инициативности молодежи:

"В целом, Фондом молодежи была реализован цикл мероприятий, посвященных Дню молодежи. Первоначально был организован Фестиваль иолодежи с участием более 3000 молодых людей. Затем было проведено крупнейшее интеллектуальное соревнование страны. После отборочного этапа в идеатоне борьбу вели 40 команд".