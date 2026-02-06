Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В идеатоне GəncVizyon, впервые проведенном в Азербайджане, приняли участие более 700 человек

    Социальная защита
    • 06 февраля, 2026
    • 17:29
    В идеатоне GəncVizyon, впервые проведенном в Азербайджане, приняли участие более 700 человек

    В первом в Азербайджане индивидуальном интеллектуальном соревновании приняли участие более 700 молодых людей.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам и.о. директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев во второй день идеатона GəncVizyon.

    Касаясь численности молодежи, участвующей в мероприятиях, он отметил, что это первое в истории Азербайджана индивидуальное интеллектуальное соревнование, проводимое в таком масштабе.

    По словам Велиева, основная цель этого конкурса заключается в том, чтобы в соответствии с требованиями государственной молодежной политики, осуществляемой под руководством президента Ильхама Алиева, внести вклад в развитие инициативности молодежи:

    "В целом, Фондом молодежи была реализован цикл мероприятий, посвященных Дню молодежи. Первоначально был организован Фестиваль иолодежи с участием более 3000 молодых людей. Затем было проведено крупнейшее интеллектуальное соревнование страны. После отборочного этапа в идеатоне борьбу вели 40 команд".

    идеатон GəncVizyon Фонд молодежи Азербайджана Юсиф Велиев интеллектуальное соревнование
    Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən fərdi intellektual yarışda 700-dən çox gənc iştirak edib
    Over 700 young people participate in Azerbaijan's first GəncVizyon ideathon
    Ты - Король

    Последние новости

    18:05

    Президент Азербайджана утвердил положение о двух национальных парках

    Внутренняя политика
    18:03

    Переговоры Ирана и США в Омане по ядерной программе продлились 5 часов -ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    17:54

    Посол: Амман и Баку планируют активный диалог в 2026 году

    Внешняя политика
    17:49

    Эстония рассматривает дополнительный вклад в PURL для поставок оружия Украине

    Другие страны
    17:44

    Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в Армении

    В регионе
    17:44

    Иран в ходе переговоров с США в Омане не согласился на "нулевое" обогащение урана

    В регионе
    17:41

    Азербайджан возобновил импорт авокадо из Испании

    Бизнес
    17:40

    ЕС может остаться без рычагов влияния на исход иранских переговоров - ОБЗОР

    Другие страны
    17:39
    Фото

    В Азербайджане прошел идеатон GəncVizyon

    Внутренняя политика
    Лента новостей